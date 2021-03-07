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Tarihi ziyaret! Papa, Erbil'e geldi

AA |  07 Mart 2021 Pazar - 8:50 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 8:50

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretine, Erbil kentinde devam ediyor.


Papa'yı taşıyan uçak, Erbil Uluslararası Havalimanı'na indi.
 
Papa Franciscus, havalimanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)  Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani'nin yanı sıra bölgedeki dini  ve hükümet yetkilileri tarafından resmi törenle karşılandı.
 
Papa, Barzani ile havalimanında özel yetkilileri karşılama salonda bir  araya gelecek.
 
Havalimanında Barzani ile baş başa görüşmesi sonrası Papa,  helikopterle Musul'a geçecek.
 
Papa, Musul'da Hristiyanların çoğunlukta bulunduğu Karakuş bölgesini  ziyaret ederek, bir konuşma yapacak.
 
Musul'dan sonra yine Erbil'e geçecek olan Papa, Franso Hariri  Stadyumu'nda ayin gerçekleştirecek.
 
Aynı gün akşam saatlerinde Bağdat'a dönecek olan Papa, burada bir gece  geçirdikten sonra sabah erken saatlerde havalimanında yapılacak veda töreni  sonrası Roma'ya dönecek.
 
Papa'nın Irak temasları
 
Papa Franciscus, önceki gün Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve  Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Katoliklerin ruhani lideri, Bağdat'ta  Seyyidet'ül Necat Kilisesi'ni de ziyaret etmişti.
 
  
 
    Irak temaslarının ikinci gününde ise Papa, önce Necef'te Şiilerin en  büyük dini merci Ayetullah Ali el-Hüseyni es-Sistani ile bir araya gelmişti.
 
  
 
    Papa, Necef'ten sonra Nasiriye'de Hazreti İbrahim'in doğduğu yer  olduğuna inanılan antik Ur kentini ziyaret etmişti.
 
  
 
    - Tarihte ilk kez bir Papa, Irak’ı ziyaret ediyor
 
  
 
    Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle  2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. Yaklaşık 16 ay sonra ilk dış gezisini  gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa oldu.
 
  
 
    Papa Franciscus'un Irak ziyaretini 8 Mart'ta tamamlaması planlanıyor.
 
  
 

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