16 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.291 1.54 EURO 9,0570 -0.33
USD 7,6490 -0.41 ALTIN 465,800 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tarihi projede kritik gelişme! İşlemeye başladı

AA |  15 Kasım 2020 Pazar - 23:20 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 23:20

Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) ticari olarak işlemeye başladığı bildirildi.


Çok uluslu TAP yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan  doğal gazını Avrupa'ya getirmek için Selanik'te 4,5 yıl önce temelleri atılan 878  kilometre uzunluğundaki doğal gaz boru hattının, ticari faaliyetlerine başladığı  belirtildi.
 
Açıklamada, Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturan TAP  sayesinde Azerbaycan'dan Avrupa pazarlarına yılda 10 milyar metreküp gaz akışının  sağlanacağı ifade edildi.
 
Açıklamada ifadelerine yer verilen TAP Yönetim Kurulu Başkanı Murad  Heydarov, "Güney Gaz Koridoru, Azerbaycan'dan Avrupa'ya doğal gazın taşınmasında  öncü rol oynuyor. Halihazırda, Azerbaycan'dan Avrupa'ya doğal gaz taşımada en  modern ve güvenilir sistemlerden biri." değerlendirmesinde bulundu.
 
Heydarov, stratejik ve rekabetçi pazar özelliklerini bir araya  getirdiğini belirttiği TAP'ın, Avrupa'nın farklı bir kaynaktan enerji tedarik  etmesini de sağladığını kaydetti.
 
TAP İdari Müdürü Luca Schieppati, bugün uzun vadeli vizyonun gerçeğe  dönüştüğünü belirterek, "Çalışanlarımız, hissedarlarımız, projeye dahil olan  herkes, çalıştığımız hükümetler ve Avrupa Birliği'ne (AB) bu projeye olan  bağlılıklarından, sağlam güvenlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, onların  desteği ile mümkün olan bu başarıdan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
 
TAP boru hattı
 
Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan gazı Avrupa'ya  taşıyacak TAP, Türkiye-Yunanistan sınırında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'na  (TANAP) bağlanmıştı. Projede 4,5 yılın ardından, 13 Ekim'de inşaatın tamamlandığı  açıklanmıştı.
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 23 Ekim'de Japonya merkezli  Nikkei gazetesinde çıkan mülakatında, TAP projesinin tamamlandığını belirterek,  "Artık haftalar içerisinde resmi açılışı yapılacak. Bakü'den Avrupa'ya tarihi bir  boru hattı tamamlandı." ifadesini kullanmıştı.
 
Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturan TAP, Yunanistan (550  kilometre), Arnavutluk (215 kilometre) ve Adriyatik Denizi'nden (105 kilometre)  geçerek, İtalya'ya (8 kilometre) yılda 10 milyar metreküp gaz taşıyacak.
 
55 bin borunun döşendiği projenin en yüksek noktası, Arnavutluk  dağlarında 2 bin 100 metreyi bulurken, en derin noktası ise 810 metre derinlikten  geçtiği Adriyatik Denizi oldu.
 
TAP'ın yüzde 20'şer hissesini BP, SOCAR ve Snam kontrol ederken,  projede Fluxys yüzde 19, Enagas yüzde 16 ve Axpo da yüzde 5 hisseye sahip  bulunuyor.

ETİKETLER

Azerbaycan Şah Deniz 2 Doğal Gaz Trans Adriyatik Doğal Gaz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.