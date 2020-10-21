Tapu ve Kadastro müfettiş yardımcısı alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettiş yardımcısı kadrolarına sınavla toplam 20 adet müfettiş yardımcısı alacak. Peki, Tapu ve Kadastro müfettiş yardımcılığı başvuruları nasıl yapılır? İşte Tapu ve Kadastro müfettiş yardımcılığı başvuru şartları...

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 20 müfettiş yardımcısı alıyor. Yayımlanan ilana göre, müfettiş yardımcısı kadrolarına sınavla 20 adet müfettiş yardımcısı alacak. Peki, Tapu ve Kadastro müfettiş yardımcılığı başvuruları nasıl yapılır? Tapu ve Kadastro müfettiş yardımcılığı sınavı ile ilgili detaylar...

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'na müfettiş yardımcısı kadrolarına sınavla 15 Hukuk bölümü, 5 teknik bölüm olmak üzere toplam 20 adet müfettiş yardımcısı alınacak.

Başvuru yapacak adayların, ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birine katılmış olmaları gerekiyor. Adayların, Hukuk bölümü için A grubu KPSS P9 puan türünden en az 85 puan, teknik bölüm için A Grubu KPSS P3 puan türünden en az 75 puan almış olmaları gerekiyor.

TAPU VE KADASTRO MÜFETTİŞ YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilana göre, Adayların, Hukuk bölümü için; üniversitelerin 4 yıl süre ile eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Teknik Bölüm için; Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Mühendisi ve Mühendisi yetiştiren fakülteler ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları gerekiyor.

Aynı zamanda , adayların yarışma sınavının yapıldığı gün itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

TAPU VE KADASTRO MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI

Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşacak. Yazılı sınav klasik olarak yapılacak. Yazılı sınavda baraj notunu geçen adaylardan, ayrılmış kontenjana göre alınması öngörülen müfettiş yardımcısı sayısının 3 katını oluşturacak sayı kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılarak sözlü sınava çağrılacak.

İçeren sınav başvuru formu, https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=TKB adresinden doldurulacak ve çıktı alınıp ıslak imza ile imzalanacaktır.

TAPU VE KADASTRO MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular sınavın ilanından itibaren en geç 2 Kasım 2020 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar, istenilen belgeler ile birlikte, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ek Hizmet Binası (Kızılay Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 15 06420 Demirtepe / Çankaya / ANKARA) adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile yapılabilecek.

Posta ile yapılacak başvurularda 2 Kasım 2020 tarihi Pazartesi günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekiyor.