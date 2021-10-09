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Taliban ile ABD ilişkilerde "yeni bir sayfa açmak" için görüştü

AA |  09 Ekim 2021 Cumartesi - 21:37 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 21:37

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki, ABD ile yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerde "yeni bir sayfa açma" konusunun ele alındığını belirtti.


Taliban yetkilisi Muttaki, Al Jazeera televizyonuna Katar'ın başkenti  Doha'da ABD ve Taliban yetkilileri arasında yürütülen görüşmelere ilişkin  açıklamalarda bulundu.
 
Muttaki ABD ile ilişkilerde "yeni bir sayfa açma" konusunu  görüştüklerini ve insani yardım konusuna öncelik verdiklerini kaydetti.
 
ABD'nin Afganistan Merkez Bankası rezervlerine koyduğu engelin  kaldırılmasını talep ettiklerini ifade eden Muttaki, ABD'nin Afganistan halkına  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlayacağını açıkladı.
 
Muttaki ayrıca Taliban yetkililerinin Avrupa Birliği temsilcileriyle  görüşeceği bilgisini de verdi.
 
Taliban’ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Associated Press’e (AP) verdiği  demeçte, üst düzey ABD ve Taliban yetkililerinin bugün ve yarın yapacağı  görüşmelerde Doha Anlaşması'nı gözden geçireceğini kaydetmişti.
 
 Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için isminin verilmesini  istemeyen bir diğer yetkili de söz konusu görüşmelerde, terör konusunun da ele  alınacağını söylemişti.
 
ABD'nin Taliban'ın anlaşarak Afganistan'dan çekilme süreci
 
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması  çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci  başlamıştı.
 
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş  zamanlı şekilde, haziran ayından itibaren ülkenin büyük bir bölümünde hakimiyet  sağlamıştı.
 
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref  Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne  alırken, 31 Ağustos’ta yabancı birliklerin Afganistan’dan çekilme süreci  tamamlanmıştı.
 
  
 

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