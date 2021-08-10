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Taciz skandalının ardından tehlikeli gelişme! Evi kurşunlandı

DHA |  10 Ağustos 2021 Salı - 10:43 | Son Güncelleme : 10 08 2021 - 11:02

Bağcılar’da yabancı uyruklu bir şahsın, 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Olay sonrası tutuklanan şahsın evi, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. İddiaya göre, motosikletli iki kişi, eve doğru iki el ateş ederek bölgeden uzaklaştı.


Olay önceki gün Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sokaktaki apartmanın bodrum katında yaşayan 4 yabancı uyrukludan birisi, bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki E.B. isimli kız çocuğunu taciz etti.
 
 
Taciz olayının duyulmasının ardından mahalle ayağa kalktı. Olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan 17 yaşındaki yabancı uyruklu A.M.'yi gözaltına aldı.
 
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, "Çocuğa cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
 
 
İKİ EL ATEŞ EDİLDİ 
 
Şüpheli A.M.'nin Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşadığı ev gece yarısı kurşunlandı. Saat 02.00 sıralarında motosikletle sokağa gelen iki kişi, evin penceresine doğru 2 el ateş ederek kaçtı. 
 
 
İhbar üzerine sokağa polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta inceleme yaptı.
 

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