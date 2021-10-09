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Suudi Arabistan'dan son dakika umre kararı: Onlara yasaklandı

AA |  09 Ekim 2021 Cumartesi - 18:51 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 18:51

Suudi Arabistan yönetimi, 10 Ekim'den itibaren, sadece 2 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurdu.


Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, 10  Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme  izninin, sadece ülkede kabul edilen Kovid-19 aşısından 2 doz olanlarla sınırlı  tutulacağını belirtti.
 
Açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz  aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin  tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi.
 
Bakanlık, Kovid-19'la ilgili alınan tüm tedbir ve koruyucu önlemlerin,  salgının seyrindeki gelişmelere göre Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürekli  değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı.
 
 Suudi Arabistan ağustos ayında Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek  aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini duyurmuştu.

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