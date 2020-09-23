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Suudi Arabistan'dan flaş umre kararı: Tarih belli oldu

23 Eylül 2020 Çarşamba - 0:48 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 0:48

Suudi Arabistan 1 Kasım'dan itibaren yurtdışından umre ziyaretlerine izin verileceğini açıkladı. Yurtiçinde umre ziyaretlerine ise 4 Ekim'den itibaren yüzde 30 kapasiteyle izin verilecek.


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