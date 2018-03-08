Suudi Arabistan'da yeni karar! Kadınlar artık...

Dünyada kadın haklarının en çok tartışıldığı ülkeler arasında yer alan Suudi Arabistan'da, son zamanlarda "seçme ve seçilmenin yanı sıra araç kullanma ve spor etkinliklerine katılmaya izin verme" yönünde reform niteliğinde birtakım kararlar alındı.

Suudi Arabistan lı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne üst düzey makamlar tarafından alınan kararlarla, söz konusu hakları elde etmiş bir şekilde girdi.

Bu kararlardan biri olan araç kullanma serbestisi, kadınlara on yıllardır uygulanan yasağın kalkmasıyla geldi. Suudi kadınlar, haziran ayında yasağın sona ermesiyle, ehliyet alma ve araç kullanma fırsatını bulacak.

Ülkede "kadınların araç kullanmasına izin veren yasa çıkarılması" talebiyle ilki 1990'da olmak üzere 2011, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında pek çok kampanya düzenlendi.