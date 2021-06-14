Survivor Batuhan Karacakaya kimdir?

Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımında yarışan isimler arasında yerini aldı. Sonrasında kırmızı takımla yoluna devam eden Survivor Batuhan elendi. Peki, Survivor Batuhan Karacakaya nereli, kaç yaşında?

Aşk-ı memnu dizisiyle adını duyuran genç oyunu Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 yarışmasında kırmızı takımda yer alıyordu. 13 Haziran eleme konseyinde Survivor adasına veda eden isim oldu.

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul ’da dünyaya geldi. Oyunculuğa başladığında 11 yaşındaydı. Batuhan Karacakaya boyu 1.82’dir. Batuhan Karacakaya’nın kilosu ise 75’tir. Genç oyuncu, 2018 yılında verdiği bir röportajda İngilizce mimarlık okuduğunu, babasının da mimar olduğunu, inşaat işlerine aşina olduğunu ifade etmişti. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur. Ancak oyunculuk kariyeri ile bilinir.

SURVİVOR BATUHAN INSTAGRAM HESABI

Ünlüler takımında mücadele eden Batuhan Karacakaya, Instagram’da “karacakayaaa” kullanıcı adıyla yer alıyor. Başarılı yarışmacının şu an 310 bin takipçisi bulunuyor.

2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)

2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

Filmleri

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Dersimiz Atatürk - 2010

Bekle Beni - 2010

Uzun Hikâye - 2012