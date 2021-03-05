Suna Tanaltay hayatını kaybetti

Öykü, şiir, deneme ve kişisel gelişim alanında çok sayıda eseri olan psikolog, şair ve yazar Suna Tanaltay, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle ‘Sanat dünyasının felaket tellalı’ olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, yıllarca radyo ve televizyonlarda yaptığı söyleşilerle tanınan ünlü psikolog, şair ve yazar Suna Tanaltay’ın vefat ettiğini açıkladı.

Onur Akay, “Türkiye radyo ve televizyonlarında senelerce onun söyleşilerini izlemiştik. Öykü, şiir, deneme ve kişisel gelişim alanında çok sayıda eseri olan psikolog, şair ve yazar Suna Tanaltay’ı kalp yetmezliği nedeniyle 88 yaşında kaybettik. Tanaltay bir süredir Mersin Yaşlı Yaşam Merkezi’nde tedavi görmekteydi. Kendisi ile 90’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başlarında, uzun yıllar Ana isimli kültür ve sanat dergisinde köşe yazarlığı yapmıştım. Cenazesi, 5 Mart 2021 Cuma günü Akbelen Mezarlığı’nda öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, pandemi kuralları çerçevesinde defnedilecektir. Suna Tanaltay’a Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

SUNA TANALTAY KİMDİR?

22 Nisan 1933 yılında Mersin’de dünyaya gelen Suna Tanaltay, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden 1957 yılında mezun oldu ve Çapa Tıp Fakültesi'nden psikiyatri sertifikası aldı.

Kandilli Kız Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi'nde psikoloji, felsefe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Tanaltay, 1958 yılından 1979 yılına kadar Çapa Psikiyatri Kliniği’nde psikolog olarak da görev yaptı.

Psikiyatrist, yazar ve şair olarak tanınan eşi Dr. Erdoğan Tanaltay ile muayenehane açtı ve eşiyle Türkiye’yi dolaşıp ‘Sevgi, Saygı, Hoşgörü’ konulu söyleşiler yaptı. TÜBİTAK’ta ‘Medyada ve İnsan İlişkilerinde Sevgi ve Saygı’ dersleri verdi.

Yıllarca TRT ’de konuşmalar yapan ve üç yıl süre ile Inter Star ’da yayınlanan ‘İyi Günler Türkiye’ programında konuşan Suna Tanaltay, HBB’de iki yıla yakın bir süre ‘Sevgiyi Paylaşalım’ programında eşi Erdoğan Tanaltay ile yer aldı. Daha sonra birçok kanalda söyleşileri oldu.

TRT radyolarında ve özel radyolarda da sık sık söyleşiler yapan Suna Tanaltay’ın, Günaydın Gazete si ve eski Posta Gazetesi’de günlük ve haftalık köşe yazıları yayımlandı. İlk ürünü olan ‘İncir Ağacı’ adlı öyküsü 1948 yılında Akşam gazetesinin sanat sayfasında yer aldı. Daha sonra şiir, deneme, psikolojik yorumlarını çok sayıda gazete ve edebiyat dergisinde yayımlandı.

Dikili ve Akçakoca Belediye Meclisleri’nden Fahri Hemşehrilik Beratı alan Tanaltay'ların Dikili ve Balıkesir ’de bir de Sevgi Sokakları bulunmaktadır. (Suna-Erdoğan Tanaltay Sokağı) Suna Tanaltay, bir halk araştırması ile 1997 yılında sağlık hizmetleri konusunda ‘Yılın En Başarılı Kadını’ seçilmişti.

Psikiyatrist, yazar ve şair olarak tanınan eşi Erdoğan Tanaltay da 21 Ocak 2014 tarihinde hayatını kaybetmişti.