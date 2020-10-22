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Sudan da İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı aldı

AA |  22 Ekim 2020 Perşembe - 7:25 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 7:25

Sudan, ABD aracılığıyla yürütülen müzakerelerin ardından İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı aldı.


Sudan da İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Isarel  Hayom gazetesinin haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail  ile yaptığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmalarından sonra Sudan'ın da bu  sürece dahil olduğu belirtildi.
Haberde, Sudan ile ABD arasında devam eden müzakerelerin ardından  Hartum yönetiminin Tel Aviv ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı aldığı  ifade edildi. Kararın, "tarihi bir adım" olarak nitelendirildiği haberde, ABD'nin de  bu adımın bir parçası olarak Sudan'ı "terörizmi destekleyen ülkeler listesi"nden  çıkaracağı kaydedildi.
 
İsrail'in Walla haber sitesini göre, dün İsrail'e ait özel bir jet,  direkt uçuşla Hartum'a gitmişti. Haberde, bu durumun ABD'nin arabuluculuğuyla Tel  Aviv ile Hartum arasındaki normalleşme anlaşmasının sonuçlanması çerçevesinde  devam eden temaslarla ilgili olduğu ifade edilmişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da dün verdiği basın brifinginde,  ABD'li terör kurbanları ve aileleri için Washington yönetiminin talep ettiği 335  milyon doları ödemesinin ardından Sudan'ı terörü destekleyen ülkeler listesinden  çıkarma işlemlerine başladıklarını açıklamıştı. Bunun nihai sonuca ulaşmasının  İsrail ile normalleşme sürecine de bağlı olduğunu ifade eden Pompeo, Hartum  yönetiminden normalleşme sürecinin hızlı şekilde gerçekleştirilmesini umduğunu  söylemişti.
 
 Pompeo, "Sudan yönetiminin İsrail'i tanımasını ve ilişkilerini  geliştirmesini istiyoruz. Bu bağımsız kararı vermenin neden Sudan hükümetinin  çıkarına olduğunu vurgulamak adına onlarla gayretle çalışıyoruz." demişti.  Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında  perde arkasında yürütülen ciddi temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13  Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile anlaşmaya vardığını  açıklamasıyla aleni hale geldi.
 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve  Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar  imzalanmıştı. İsrail basını ve uzmanlara göre, İsrail ile normalleşme sürecinde  sırada Umman ile Suudi Arabistan'ın yanı sıra Sudan vardı. Sudan'ın bu kararına ilişkin Hartum ve Tel Aviv makamlarından henüz  resmi bir açıklama yapılmadı.
 

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