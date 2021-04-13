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Şubat ayı sanayi üretim rakamları açıklandı

AA |  13 Nisan 2021 Salı - 10:04 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 10:09

Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 8,8 yükseldi.


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