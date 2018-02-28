Star TV yayın akışında bugün neler var? - 28 Şubat Çarşamba

Sabah 07:00’da “Ufak Tefek Cinayetler” adlı dizinin tekrar bölümü ile güne merhaba diyebileceksiniz. Sevilen dizinin bitiminden hemen sonra saat 08:30’da “Beni Affet” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Aile hayatını gözler önüne seren diziş ile sabah kahvaltılarınızı daha renkli ve eğlenceli geçirebileceksiniz. Ardından saat 09:45’de “Adını Sen Koy” adlı dizinin tekrar bölümü başlıyor. Sevilen diziyi, hafta içi her sabah Star ekranlarınızdan izleyebileceksiniz.
11:00’da “Duymayan Kalmasın” adlı magazin programı ekranlara yansıyor. Magazin dünyasını meşgul eden tüm gündem gelişmelerini detayları ile bu magazin programından öğrenebilirsiniz. Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu ortaklığı ile sunulan yayından ünlülerin yaşamına ait daha pek çok konuda bilgi edinebileceksiniz.
13:00’da “Olay Yeri Balçiçek İlter” adlı güncel yaşam programı sizlerle oluyor. Hayatın içinden çıkan yaşanmış pek çok hayat hikayesini bu yayında ele alınıyor. Hafta içi her gün aynı saatte başlayan programı gün ortasında Star ekranlarınızdan seyredebileceksiniz. 16:00’da “Beni Affet” adlı dizinin yepyeni bölümü yayında bulunacak. Hemen ardından 17:15’de “Adını Sen Koy” adlı dizinin yeni bölümü ekranlara dahil olacak. Sevilen iki diziyi, gün ortasında kahvenizi yudumlarken seyredebilir, keyifli anların tadını çıkartmaya başlayabilirsiniz.
19:00’da “Star Haber” adlı akşam bülteni ekranlara yansıtılıyor. Haber dünyasının tüm sıcak gelişmelerini ekranlarınız karşısından öğrenebileceksiniz. Sağlık, ekonomi, piyasa ve hava durumu gibi gündeme özgü tüm merak edilen konular ekranlarınıza aktarılacak. 20:00’da “Börü” adlı yerli dizinin ilk bölümü karşınıza çıkıyor. Polisiye türde ele alınan dizi, heyecan dolu anlar yaşamınıza yardımcı olacak. 23:00’da “Jet Sosyete” adlı dizinin tekrarını izleyebileceksiniz. 01:45’de “Söz” adlı dizinin tekrar bölümü başlıyor. Ardından 04:00’da “Helal Adanalı Celal” adlı yerli sinema filmini seyredebileceksiniz. 05:15’de ise “Kara Sevda” adlı dizinin tekrar bölümü bir kez daha seyirci ile buluşturuluyor.