Star TV yayın akışında bugün neler var? - 28 Şubat Çarşamba

8 Şubat Çarşamba gününe ait olan Star TV yayın akışı, sabah 07:00’da “Ufak Tefek Cinayetler” adlı dizinin tekrar bölümü ile ekranlardaki yerini alıyor. Sevilen dizinin son bölümünü kaçırdıysanız bu tekrar bölümünü mutlaka değerlendirin. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Börü” adlı yerli dizinin yepyeni ilk bölümünü seyredebileceksiniz. Yeni dizi ile heyecan ve aksiyon dolu bir akşama hazır olun. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

