Star TV yayın akışında bugün neler var? - 08 Şubat Perşembe

08 Şubat Perşembe gününe ait olan Star TV yayın akışı, sabah 06:45’de “Bugün” adlı haber bülteni ile ekranlardaki yerini alıyor. Gündemin tüm sıcak gelişmelerini ve olaylarını ayrıntıları ile Star TV ekranlarınızda olacak.. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Sİyah İnci” adlı dizinin yepyeni bölümü ile yayın akışına geçiyor. Nefes kesen heyecanlı kesitleri ile tüm hayranları ekranları karşısına toplayan diziyi ailenizle birlikte izleyerek perşembe akşamınıza hareketlilik getirebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Sabah 06:45’de “Bugün” adlı haber bülteni sizlerle olacak. Gündemin en güncel yaşanmış olaylarını ve gelişmelerini; çarpıcı, detaylı ve objektif başlıklar üzerinden öğrenebilirsiniz. Son dakika haberlerini anlık olarak bültende görebileceksiniz. Haber bülteninden sonra saat 08:30’da “Beni Affet” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlarınıza yansıyacak. Ardından 09:45’de “Adını Sen Koy” adlı dizinin tekrarı başlıyor.

Saatler 11:00’a geldiğinde, “Duymayan Kalmasın” adlı magazin programı ekranlarınıza yansıyacak. Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu ortaklığı ile sunulan programı izlerken magazin dünyasının en güncel gelişmelerinden haberdar olabileceksiniz. Ünlülerin renkli dünyasına özgü tüm merak ettiğiniz konular ekranlarınıza dahil olacak. Özel röportajları ve komedi dolu VTR’leri izlerken keyif dolu anlar yaşayabileceksiniz.

13:00’da “Olay yeri Balçiçek İlter” adlı güncel yaşam programı ile gün ortasına geçiliyor. Güncel gelişmeleri ve yaşanmış acıklı hayat hikayelerini gözler önüne seren yayını hafta içi her gün Star ekranlarınızdan takip edebilirsiniz. Yıllardır izine rastlanılamamış kayıpları ve yaşanmış pek çok cinayet olayını bu heyecanlı programda görebileceksiniz.

Saatler 16:00’a geldiğinde “Beni Affet” adlı dizinin yepyeni bölümü yayın akışında görülüyor. Ardından 17:15’de “Adını Sen Koy” adlı diğer fenomen dizinin yepyeni bölümü hayranları ile buluşuyor. Her gün hem tekrarları hem de yeni bölümleri ile ekranlara dahil olan bu iki diziyi sevdiklerinizle birlikte ekranlarınızdan seyredebilirsiniz.

19:00’da “Star Haber” adlı haber bülteni yayın akışında göze çarpıyor. Gündemin merkezindeki tüm sıcak gelişmeler ve güncel olaylar ayrıntılıları ile ekranlarınıza gelecek. Dünyada ve Türkiye’de nelerin olup bittiğinden haberdar olmak istiyorsanız akşam kuşağında Star ekranlarınız karşısında yerinizi alın.

20:00’da “Siyah İnci” adlı dizinin yepyeni bölümü sevenlerinin karşısına çıkıyor. Heyecanlı anlar yaşatacak olan yeni bölümde tüm seyirciler Hazal’ın mutluluğuna ortak olacak. Vural’dan kurtuluşuna sevinen Hazal, etrafa bu mutluluğunu saçarken bir an da karşısında Kenan’ı görür ve bu andan sonra birazcık işler karışır… Perşembe akşamınızı renklendiren diziyi sakın kaçırmayın! 23:45’de “Söz” adlı dizinin tekrar bölümü yayın akışında olacak. Ardından 02:30’da “İstanbullu Gelin”, 04:40’da ise “Kara Sevda” adlı iki dizinin tekrarını seyredebileceksiniz.