SSK, SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... Yeni düzenleme, tamamen değişti, maaş...

PRİMLER FON'DAN ÖDENECEK

İşten çıkarılıp da işsizlik ödeneği hakkı bulunanlar ödenek alırken 90 gün içinde işe girerse işsizlik parası aldıkları döneme ait sigorta primleri İşsizlik Fon'undan karşılanması öngörülüyor. Sosyal Güvenlik İhtisas Komisyonu raporunda da bu yöndeki düzenlemenin kısa sürede hayata geçirilmesi bekleniyor.

Geçen yıl yapılan düzenleme kapsamında da işsizlik ödeneği alanlar 90 gün içinde işe girdiğinde ve bu işyerlerinde en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışırlarsa, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süreye ait sosyal güvenlik sigorta primlerinin işçi ve işveren payı işsizlik fonundan karşılanıyor. Prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılıyor. Bu yıl için aylık 163 lira tutarındaki prim fondan karşılanacak.