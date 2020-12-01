SSK, Bağ-Kur, memur, emekli, yaşlı, engelli herkesi ilgilendiriyor! Ocak zammı...

Memurlar ve memur emeklilerine ise Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 5, beklenti anketine göre yüzde 5.35 artış göründü.

KİM, NE ALACAK?

EMEKLİYE EN AZ 1.999 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta bin 999 ya da 2 bin 6, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 367 veya 2 bin 374 lira olacak. Memur emeklilerinde taban aylık ise 2 bin 955 ya da 2 bin 964 liraya çıkacak.

MEMURA EN AZ 3.918 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 905 ya da 3 bin 918 liraya çıkacak. Aile yardımı da artacak.