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SPD'li Aydan Özoğuz, Alman Federal Meclisi Başkanvekili seçildi

BERLİN (AA)  |  26 Ekim 2021 Salı - 17:08 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 17:08

Almanya'da Sosyal Demokrat Partili (SPD) Aydan Özoğuz, Federal Meclis (Bundestag) Başkanvekilliğine ilk kez seçilen Türk kökenli milletvekili oldu.


26 Eylül seçimlerinin ardından 20. yasama dönemi için ilk kez toplanan  Meclis Genel Kurulunda Meclis Başkanı ve yardımcıları için oylama yapıldı.
 
Oylamada Aydan Özoğuz 727 milletvekilinden 544'ünün oyunu alarak  başkanvekili oldu.
 
Diğer başkanvekilleri görevine ise Hristiyan Demokrat Partiden (CDU)  Yvonne Magwas, Yeşillerden (Die Grünen) Claudia Roth, Hür Demokratlardan (FDP)  Wolfgang Kubicki, Sol Partiden (Die Linke) Petra Pau seçildi.
 
Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) adayı Michael  Kaufmann ise seçilemedi.
 
1967’de Almanya’nın Hamburg kentinde doğan Özoğuz, 2009 yılındaki  genel seçimlerde SPD’den Federal Meclis Milletvekili seçildi.
 
Özoğuz, 2011 yılında SPD’nin Genel Başkan Yardımcılığı görevine ve  Almanya'da Göç ve Uyum'dan sorumlu Devlet Bakanlığına getirilen ilk Türk kökenli  isim olmuştu.
 
Merkel seyirci bölümünde oturdu
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni meclisin ilk oturumunda  seyirci bölümünde oturması dikkati çekti.
 
1990 yılında milletvekili olan ancak 26 Eylül seçimlerinde aday  olmayan Merkel, Başbakan olarak Genel Kurul'a girme hakkı bulunmasına rağmen  oturumu, seyirci bölümünden izledi.
 
Öte yandan 23 AfD'li milletvekili 3G (Aşı, İyileşme, Test) kuralına  uymadıkları için genel kurulu salonuna giremedi. Bu milletvekilleri kendileri  için ayırılan seyirci bölümünden oturuma katılma hakkı elde etti.
 

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