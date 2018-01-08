SpaceX'in roketi ABD adına gizli göreve çıktı

Pazar günü ABD adına Falcon 9 roketi fırlatan SpaceX şirketinin üstlendiği uzay misyonunun amacı ve rokette ne olduğu sır gibi saklanıyor.

Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketi, Pazar günü ABD adına Falcon 9 roketi fırlattı ancak 'Zuma' olarak bilinen uzay misyonunun amacı ve rokette ne olduğu sır gibi saklanıyor.

Roketteki yükün nereye taşındığı da açıklanmıyor.

Uzay aracının Kasım ayında fırlatılması bekleniyordu ama roketin içindeki malzemelerin korunması amacıyla SpaceX'in, kaplama ve ön kısmıyla ilgili olası sorunları daha ayrıntılı inceleyebilmesi için ateşleme ertelendi.

Ancak, roket içinde özel koruma gerektirecek ne bulunduğu hâlâ bir sır.

Roket, Florida Cape Canaveral Üssü'nde, yorumcunun "Üç, iki, bir, ateşle ve kalkış" anonsuyla havalandı.

Roketin içindeki malzemeleri hazırlayan savunma ve uzay teknolojileri şirketi Northrup Grumman, malzemenin ABD için yüklendiğini ve alçak yörüngeye iletileceğini söyledi, roketin misyonuyla ilgili ise ayrıntı vermedi.

Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

SpaceX, daha önce de ulusal güvenlik amaçlı misyonlarda uzaya roketler göndermişti.

Şirket, Mayıs 2017'de ABD Ulusal Keşif Ofisi için uzaya bir casus uydu fırlattı.

Eylül ayında da ABD Hava Kuvvetleri için X-37B uzay aracı gönderdi.

SpaceX, Zuma uzay aracının roketten fırlatıldıktan sonra uzaya gönderildiği anı internet sitesinden canlı yayınlamadı. Ama kaplamaların ve roketin içeriğinin yerleştirildiğini teyit edip roketin alçak yörüngeye doğru ilerlediğini söyledi.

BBC Türkçe