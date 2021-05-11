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Sosyetede büyük skandal! 'Oğluma içki içirip, yüzüne esrar üflüyor'
İş insanı Şafak Susamcıoğlu, boşanma davaları devam eden dört yaşındaki oğullarının annesi Alexandra Masis hakkında suç duyurusunda bulundu. Susamcıoğlu, "Eşim telefonla konuşurken oğlumu küvette unuttu, onu boğulmaktan annem kurtardı. Ayrıca oğluma içki içirip, yüzüne esrar dumanı üflüyor." dedi.
Ermeni asıllı iş insanı Dikran Masis'in kızı Alexandra Lisa Masis Susamcıoğlu, cam mamul imalatçısı Şafak Susamcıoğlu ile beş yıl önce evlendi. Dört yaşında L. adında bir oğulları olan çiftin evlilikleri Ağustos 2020'de çatırdadı, beş ay önce de boşanma davası açıldı.