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Son dakika! SPK Başkanı Ertaş görevden ayrıldı

DHA |  02 Ocak 2018 Salı - 15:00 | Son Güncelleme : 02 01 2018 - 15:22

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş'ın görevinden ayrıldığı belirtildi.


SPK internet sitesinin "Kurulumuzda Görev Yapmış SPK Başkanları" bölümünde, Ertaş'ın göreve başlama tarihi "01.01.2013" olarak, ayrılış tarihi de "31.12.2017" olarak belirtildi ve ayrılış nedeni olarak "Görev süresinin dolması nedeniyle" denildi.
 
Tokat Artova'da 1964 yılında dünyaya gelen Ertaş, ilk, orta ve lise eğitimini Tokat ili Yeşilyurt İlçesi'nde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.
 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans programını da 1991 yılında tamamlayan Ertaş , 1996 yılında İngiltere Lancaster Üniversitesi'nde MBA derecesi ile yüksek lisans derecesi aldı.Ertaş, 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında Doktora derecesi aldı.
 
 

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