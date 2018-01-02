Son dakika! SPK Başkanı Ertaş görevden ayrıldı

SPK internet sitesinin "Kurulumuzda Görev Yapmış SPK Başkanları" bölümünde, Ertaş'ın göreve başlama tarihi "01.01.2013" olarak, ayrılış tarihi de "31.12.2017" olarak belirtildi ve ayrılış nedeni olarak "Görev süresinin dolması nedeniyle" denildi.

Tokat Artova'da 1964 yılında dünyaya gelen Ertaş, ilk, orta ve lise eğitimini Tokat ili Yeşilyurt İlçesi'nde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.