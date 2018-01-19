Son dakika... Rus askerleri Afrin'den çekiliyor

Türkiye'nin operasyon yapacağı Afrin'den bir son dakika haberi daha geldi. Türkiye’nin Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK hedeflerine yönelik muhtemel harekatı için geri sayım sürerken, Rusya askeri polisini bölgeden çıkarmaya başladı.

