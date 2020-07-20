MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
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Son dakika... MHP'li Cemal Enginyurt ihraç talebiyle disipline sevk edildi
20 Temmuz 2020 Pazartesi - 16:05 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 16:08
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
- Son dakika... MHP'li Cemal Enginyurt ihraç talebiyle disipline sevk edildi
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