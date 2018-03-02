Son dakika... İsrail kaynıyor! Netanyahu şu an...

İsrail'in en büyük telekomünikasyon şirketi Bezeq’in de dahil olduğu soruşturma kapsamında bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ilk defa polis tarafından sorgulandı.
Yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük kapsamında başlatılan soruşturmada, Netanyahu ve eşinin yakın ilişkileri mercek altına alındı. Geçtiğimiz hafta İsrail polisi ülkenin en büyük telekom şirketlerinden Bezeq'i Eurocom isimli şirket aracılığyla yöneten Shaul Elovitch ile birlikte Elovitch'in eşi ve Bezeq'in CEO'su ve Netanyahu'nun yakın arkadaşı Stella Handler'ı gözaltına almıştı.
Sorgu sırasında Netanyahu’nun ne dediğine dair bir açıklama yapılmazken, İsrail Başbakanı iddiaları yalanlamış ve yaşananları “Cadı avı” olarak değerlendirmişti.