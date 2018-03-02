02 Mart 2018 Cuma
İSTANBUL 
12°C / 10°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.121 -0.43 EURO 4,6750 0.03
USD 3,8080 -0.01 ALTIN 161,200 0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika... İsrail kaynıyor! Netanyahu şu an...

02 Mart 2018 Cuma - 10:23 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 10:23

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi Bezeq'in de dahil olduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında ilk defa ifade verdi. Netanyahu ve eşi hakkındaki iddialar arasında, çiftin rüşvet aldığı da var.


İsrail'in en büyük telekomünikasyon şirketi Bezeq’in de dahil olduğu soruşturma kapsamında bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ilk defa polis tarafından sorgulandı.
 
Yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük kapsamında başlatılan soruşturmada, Netanyahu ve eşinin yakın ilişkileri mercek altına alındı. Geçtiğimiz hafta İsrail polisi ülkenin en büyük telekom şirketlerinden Bezeq'i Eurocom isimli şirket aracılığyla yöneten Shaul Elovitch ile birlikte Elovitch'in eşi ve Bezeq'in CEO'su ve Netanyahu'nun yakın arkadaşı Stella Handler'ı gözaltına almıştı.
 
Sorgu sırasında Netanyahu’nun ne dediğine dair bir açıklama yapılmazken, İsrail Başbakanı iddiaları yalanlamış ve yaşananları “Cadı avı” olarak değerlendirmişti.

ETİKETLER

son dakika haber haberler israil son dakika haberi netanyahu bezeq
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.