Son dakika... İsrail kaynıyor! Netanyahu şu an...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi Bezeq'in de dahil olduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında ilk defa ifade verdi. Netanyahu ve eşi hakkındaki iddialar arasında, çiftin rüşvet aldığı da var.

