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Son dakika... Esad vurdu! Onlarca ölü!

AA |  06 Şubat 2018 Salı - 14:17 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 15:42

Esed rejiminin Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya, sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında en az 30 sivil öldü.


Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'ın  ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 30 sivilin  daha ölümüne neden oldu. 
 
Doğu Guta'daki AA muhabirleri, rejimin sabah saatlerinden bu yana  bölgeye yoğun hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
 
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının AA'ya verdiği bilgiye  göre bombardımanlarda Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Arbin'de 7, Haresta'da  1, Duma'da 3, Misraba'da 2, Zemelka'da 2, Hamuriye'de 4, Kefer Batna'da 5,  Sakba'da 3, Medyere'de 1 ve Cobar'da 2 sivil hayatını kaybetti.
 
Sivil Savunma ekipleri, şiddetli hava saldırılarının sürdüğüne ve ölü  sayısının artabileceğine dikkati çekti.
 
Esed rejiminin, Doğu Guta'ya, dün 17.00 sularına kadar gerçekleşen  yoğun saldırılarında da 30 sivil hayatını kaybetmişti.
 
Muhalifleri kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400  bin sivil yaşıyor.
 
Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan  edilmişti.
 
Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın  nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda  saldırılarını şiddetlendirdi.
 
İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil, binlerce sivil  hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre  kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı  verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 
 
  
 

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