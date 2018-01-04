Son Dakika... Ege Denizi'nde art arda depremler!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Ege Denizi açıklarında saat 00:22'de bir deprem kaydedildi. Bu depremden yaklaşık 1 saat sonra Yunanistan açıklarında bir deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre depremin merkez üssü Ege Denizi açıkları olarak belirtilirken depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü. Saat 00.22'de yerin 15.2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

BİR DEPREM DAHA!

Öte yandan Yunanistan açıklarında da saat 01.15'te bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı.