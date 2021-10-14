Son dakika deprem uyarısı! Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla...

Girit'te, geçtiğimiz günlerde 6.3'lük deprem meydana geldi. Deprem; Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedildi. Deprem profesörü Hasan Sözbilir ise Helen yayının önemine dikkat çekti. Tsunami oluşabilecek kentleri şöyle listeledi.

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Lasithi bölgesinde 6,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem Türkiye'de de hissedildi.

DEPREM VE TSUNAMİ AÇIKLAMASI!

Ege kıyılarındaki fayların da bu sarsıntıdan etkilendiğini belirten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son 24 saat içinde Ege kıyılarında oluşan yüzlerce art çının bunun işareti olduğunu söyledi.

Yeni Asır'ın haberine göre; Deprem Profösörü Hasan Sözbilir, Girit'in doğusunda meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremi yorumladı.

İZMİR, AYDIN, MUĞLA VE ANTALYA İÇİN UYARI!

Depremin KD-GB uzanımlı normal türdeki bir faydan kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, şöyle konuştu: "Girit depreminin geçmişte büyüklüğü 8.4'e varan yıkıcı depremler üretmiş olan Helen yayını tetiklemiş olma ihtimali var.

Bu fay hattının deprem üretmesi durumunda özellikle İzmir , Aydın, Muğla, Antalya bölgeleri büyük zarar görebilir. Kayadaki etkinin yanı sıra bu bölgelerde tsunami oluşabilir."

Helen yayı, İyon Denizi'nden başlayıp, Girit Adası'nın güneyinden geçerek Fethiye Burdur fayına bağlanıp Anadolu karasına ilerliyor.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise depremle ilgili şunları söylemişti: Burası Yunanistan için de Türkiye için de en kritik, en büyük depremler oluşturabilecek bir mekanizmaya sahip. Bu 6.3'lük deprem tarihte olan büyük depremlere göre; çok çok küçük bir deprem sayılabilir. Birazcık hasar vermiş olabilir.

MARMARA'NIN 30 KATI...

Ancak oluş yeri çok kritik. Buralarda 9'a yakın, Marmara 'da beklediğimizin 30 katı büyük bir depremi burada bekleyebiliriz.

Zaman zaman da 6 ve üzerine çıkan depremler oldu. Bu depremleri Datça depremleri ile karıştırmamalıyız. Çünkü aynı yerler ve mekanlar değil. Güneybatıdaki depremlerimizden ayrı tutmak gerekir. Bundan dolayı paniklememek gerekiyor.

'İZMİR KRİTİK BİR YER'

İzmir kritik bir yer. Zemini kötü. Dolayısıyla bu depremlerden etkileniyor. Yapının sağlam olması yetmez. Zeminin kötülüğünden dolayı hissetmiş olabilirler…