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Son dakika: Bir köy daha teröristlerden temizlendi

AA |  11 Şubat 2018 Pazar - 13:32 | Son Güncelleme : 11 02 2018 - 19:01

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndan gelen son dakika haberine göre Hacı İskender köyünün ardından bugün Serince köyü de PYD/PKK'lı teröristlerden temizlendi.


TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki  Serincek köyünü ve Afrin'in batısındaki Hacı İskender köyünü terörden arındırdı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Hacı İskender köyünü PYD/PKK'dan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 31'i köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 48 noktayı örgütten  kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy,  Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz  Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı  iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki,  Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı  köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali  Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac  Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye,  Dükkan, Eşkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni; Şeran beldesinde  Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

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