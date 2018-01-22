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Son dakika... 'Rusya bize ihanet etti!'

22 Ocak 2018 Pazartesi - 11:54 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 11:54

Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı Sipan Hemo, Rusya'nın kendilerine ihanet ettiğini belirterek, "Rusya ile bazı anlaşmalarımız vardı. Ama Rusya bir gecede bu anlaşmaları yok sayarak bize ihanet etti" ifadesini kullandı.


Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’nda üç gün içinde 11 köyü kaybeden PKK'nın Suriye uzantısı YPG şokta...
 
Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı Sipan Hemo, Londra merkezli Şark el Awsat gazetesine Rusya'nın kendilerine ihanet ettiğini söyledi. Hemo, Rusya'nın Türkiye'nin Afrin'e girmesi konusunda onay verdiğini iddia etti; bunun ise kendileri için bir 'ihanet' olduğunu öne sürdü.
 
"TÜRKİYE SINIR GÜVENLİĞİ SAVUNMA HAKKINA SAHİPTİR"
 
El Awsat’a konuşan Hemo, “Rusya Genelkurmay Başkanı ve Rus istihbarat yetkilileriyle görüştüm. Genelkurmay Başkanı, 'Türkiye, sınır güvenliğini savunma hakkına sahiptir' dedi. Rusya Genelkurmay Başkanı ayrıca askerlerinin Afrin'den çekilmesi konusunda bilgilendirildiklerini de söyledi.” Dedi.
 

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