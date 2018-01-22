Son dakika... 'Rusya bize ihanet etti!'

Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı Sipan Hemo, Rusya'nın kendilerine ihanet ettiğini belirterek, "Rusya ile bazı anlaşmalarımız vardı. Ama Rusya bir gecede bu anlaşmaları yok sayarak bize ihanet etti" ifadesini kullandı.

