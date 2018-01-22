Son dakika... 'Rusya bize ihanet etti!'

Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’nda üç gün içinde 11 köyü kaybeden PKK'nın Suriye uzantısı YPG şokta...
Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı Sipan Hemo, Londra merkezli Şark el Awsat gazetesine Rusya'nın kendilerine ihanet ettiğini söyledi. Hemo, Rusya'nın Türkiye'nin Afrin'e girmesi konusunda onay verdiğini iddia etti; bunun ise kendileri için bir 'ihanet' olduğunu öne sürdü.
"TÜRKİYE SINIR GÜVENLİĞİ SAVUNMA HAKKINA SAHİPTİR"
El Awsat’a konuşan Hemo, “Rusya Genelkurmay Başkanı ve Rus istihbarat yetkilileriyle görüştüm. Genelkurmay Başkanı, 'Türkiye, sınır güvenliğini savunma hakkına sahiptir' dedi. Rusya Genelkurmay Başkanı ayrıca askerlerinin Afrin'den çekilmesi konusunda bilgilendirildiklerini de söyledi.” Dedi.