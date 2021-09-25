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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı: Çok sayıda ölü var...

MOGADİŞU (AA) - |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 12:59 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 13:59

Son dakika haberine göre; Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.


Yerel medyada yer alan haberlere göre, Mogadişu'nun Ceelgaab  bölgesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
 
Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
 
 
Öte yandan askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin  Mogadişu Büyükelçiliğine ve Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'na oldukça uzak  bir noktada meydana gelen saldırıda Türk varlığında herhangi bir zayiat meydana  gelmedi.
 
 
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, ülkede terör örgütü  Eş-Şebab'ın sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan  saldırılar düzenlediği biliniyor.
 

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