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Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Restoran, kafe ve lokantalar açılacak mı? Kısıtlamaların esnetileceği tarih....

Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Restoran, kafe ve lokantalar açılacak mı? Kısıtlamaların esnetileceği tarih....