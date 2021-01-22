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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Bakanlık duyurdu...
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. O tarihe işaret edildi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili haberler ve yeni gelişmeler peş peşe duyuruluyor. İçişleri Bakanlığı'ndan duyuru geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün kısıtlama ile ilgili soruya yanıt verdi. Sokağa çıkma yasağı pazartesi saat 05.00'da sona erecek. Herkesin merak ettiği soru sokağa çıkma yasağı ne zaman esnetilecek? Geçen haftadan bu yana sokağa çıkma yasağında değişen bir durum var mı? Restoranlar açılacak mı? İşte kısıtlamaya dair tüm yeni gelişmeler...
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni gelişmeler tek tek açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kısıtlamalarla ilgili sorulan soruyu yanıtladı. İçişleri Bakanlığı da sokağa çıkma yasağı açıklamasında bulundu. Kısıtlamaların ne zaman genişletileceği sorusunun yanıtını ise tüm Türkiye merakla bekliyor. Açıklama geldi. O tarihe işaret edildi. İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler...