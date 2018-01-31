Şok savaş tehdidi geldi! İsrail'den hazırlık!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Lübnan'a saldırmaya hazırlandıklarını işaret eden bir konuşma yaptı.

İsrail askerlerinin Lübnan topraklarının derinliklerinde çarpışmak zorunda kalabileceğini belirten Liberman, 'İsrail'dekiler sığınakta oturuyorsa tüm Beyrut sığınakta olacak' dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'le görüşmesinde ''İran, Lübnan'da füze fabrikası inşaatlarını ilerletiyor, bu tehdidi kabul edemeyiz'' demesinin ardından İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman Lübnan'la yeni bir savaş yaşanması ihtimaliyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'ORTA DOĞU'DA SAHADA SAVAŞMADAN BİTMEZ'

Savaş çıkarsa İsrail askerlerinin Lübnan topraklarının derinlerine inmesi ve sahada çarpışması gerekebileceğini söyleyen Liberman ''Kimse macera peşinde koşmuyor. Ama hedefimiz mümkün olduğu kadar çabuk ve kesin surette bitirmek. Maalesef Ortadoğu 'da tüm çatışmalarda görülen şey şu ki, sahaya askerler inmeden bitmiyor'' dedi.

'CAN KAYBI VERMEK GEREKİR'

Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde konuşan aşırı sağcı lider ''Böyle operasyonlar için büyük çaba ve maalesef can kaybı vermek de gerekir. Tüm seçenekler açık ve tek bir bakış açısına saplanmadım.Ama kullanmayacak olsak bile sahada manevra yapma seçeneği için hazırlıklı olmalıyız'' diye devam etti.

'2006'DA BEYRUT SAKİNLERİ PLAJDA GÜNEŞLENİRKEN' İDDİASI

''Tüm gücümüzle yapacağız. Mümkün olduğu kadar çabuk ilerleyeceğiz'' vurgusu yapan Liberman, şöyle konuştu. ''(2006'daki) İkinci Lübnan Savaşı'ndaki gibi Beyrut sakinleri plajda güneşlenirken Tel Aviv sakinlerinin sığınağa inmesinin görüntülerini görmeyeceğiz. İsrail'dekiler sığınakta oturuyorsa gelecek savaşta tüm Beyrut sığınakta olacak.''

Netanyahu, Putin'le görüşmesinin ardından gazetecilere ''Bizim bu tehditlere bakışımızdaki ciddiliği ve konumumuzu, Ruslar tam manasıyla anlıyor'' demişti. İsrail ordu sözcüsü Ronen Manelis de pazar günü yayımlanan makalesinde İsrailli yetkililerin İran 'ın Lübnan'da Hizbullah için yüksek isabet oranına sahip füze üretecek fabrika inşaatına yeniden başladığı görüşünde olduğunu teyit etti.

ÖNCELİK SABOTAJ OPERASYONLARINDA

Suriye'den Lübnan'a füze sevkiyatını hava saldırılarıyla önlediğini savunan İsrail'in Lübnan içinde füze üretimine karşı ilk hamlesinin gizli imha operasyonları yürütmek olabileceği belirtildi. Ama 2006'da iki İsrail askerinin kaçırılması vakasının tekrarlanması, yeni bir Lübnan savaşına yol açabilir. İsrail ordusuna göre Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırı boyunca 240 köyü savaş halinde muharebe sahası olarak tahkim etti.

2006'da Lübnan'a vargücüyle saldıran İsrail'e karşı tüm dünyayı şaşırtan bir direniş sergileyen Hizbullah, o zamandan beri Ortadoğu'nun sadece askeri değil, siyasi açıdan da en güçlü örgütlerinden biri haline geldi.