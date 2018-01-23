Soçi kongresinin davetiyeleri gönderildi

Mektupta, Soçi konferansının geniş bir yelpazedeki Suriyeli taraflar arasında diyalog oluşmasına destek olmayı ve yeni bir Suriye için toplumun tüm tabakaları açısından uygun şartları oluşturarak toprak bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını korumayı amaçladığı belirtildi.

Kongrenin, Suriye'deki politik çözüme ivme kazandırmayı amaçladığının ve Cenevre görüşmeleri kapsamındaki uygulamalara geçişe yardımcı olmasının umulduğunun altı çizildi. Mektupta, "BM temsilcileri ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak İngiltere , Çin, ABD ve Fransa 'nın yanı sıra, Mısır , Ürdün, Irak Kazakistan , Lübnan ve Suudi Arabistan 'ın da konferansa davet edildiği" ifade edildi. Soçi görüşmelerinin organizatörleri, tüm ulaşım ve konaklama sorunlarının Rusya tarafından karşılanacağını belirtti.