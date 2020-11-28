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Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın görevinden istifa etti

AA |  28 Kasım 2020 Cumartesi - 15:45 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 15:45

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Belediye Başkanı Şehmus Aydın, sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etti.


Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA muhabirine, Siverek Belediye  Başkanı Şehmus Aydın'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrılmak  için dilekçesini kendilerine sunduğunu belirtti.

"KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
 
Söz konusu istifa dilekçesinin bugün itibariyle işleme alındığını  aktaran Erin, şunları belirtti: "Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızın da bilgileri var. Bundan  sonraki süreçte belediye başkanı istifasını verdiği için 1. başkan vekili süreç  tamamlanıncaya kadar vekaleten belediye başkanlığına bakacak. Bugün tarihi  itibariyle biz meclisi Valilik olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre 10 gün  içerisinde toplantıya davet edeceğiz. Bir aksilik olmazsa perşembe günü meclis  toplanmış olacak ve meclis kendi içerisinde Belediye Kanunu'nun seçim usulünü  işletmesi suretiyle belediye başkanı seçimi gerçekleştirecek. Hayırlara vesile  olmasını diliyoruz, Şehmus Başkana da Siverek'e yaptığı hizmetlerden dolayı  kendisine teşekkür ediyoruz, sağlık ve afiyet diliyoruz."

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