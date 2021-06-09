Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "8 Haziran'da Şırnak'ta görev esnasında meydana gelen silah kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi.
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Şırnak'ta silah kazasında yaralanan uzman çavuş şehit oldu
DHA | 09 Haziran 2021 Çarşamba - 12:45 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 12:45