Sinsice ilerliyor! Lenfoma kanserinin ilk belirtisi…

Son dönemlerde gençlerde kanser hastalığının görülme oranı arttı. Dizi oyuncusu Boğaç Aksoy’un ve Arif Güloğlu'nun lenfoma kanserine yakalandığını duyurmasının ardından hastalıkla ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Lenfoma kanserinin belirtilerini ve ölüm oranını belirten Prof. Dr. Müge Gökçe ve Dr. Aytaç Karadağ, açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Müge Gökçe lenfoma kanserinin ilk belirtisini açıklarken Dr. Aytaç Karadağ bu hastalıktan korunmak için neler yapılması gerektiğini sıraladı.

Genç oyuncu Boğaç Aksoy'dan üzen haber geldi. Oyuncu Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabından lenfoma kanserine yakalandığını duyurdu. Boğaç Aksoy, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin..."

Lenfoma kanserine yakalandığı öğrenilen bir diğer oyuncu da Arif Güloğlu, oldu. Arif Güloğlu'nun hastalığını iki hafta önce öğrendiği belirtildi. Güloğlu, Ankara 'da tedavi görüyor.

İki oyuncunun genç yaşta lkansere yakalanmasının ardından lenfoma kanseriyle ilgili tüm merak edilenleri Prof. Dr. Müge Gökçe ve Dr. Aytaç Karadağ Sabah 'a açıkladı.

Lenfoma kanseri ile ilgili bilgiler veren Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Müge Gökçe, "Çocukluk çağında lösemi ve beyin tümörlerinden sonra en sık görülen kanser tipi lenfoma kanseridir. Lenf kanallarında dolaşan lenfosit dediğimiz hücrelerin anormal bir şekilde çoğalıp lenf düğümlerinde birikip lenf düğümlerinde infiltrasyon yapması ile ortaya çıkan bir kanser türüdür. Kesin sebebi bilinmemekle beraber radyasyon, benzen ve epstein barr gibi bazı virüsler (EBV) neden olabilmektedir." dedi.

"Lenfoma kanserinin çoğu zaman nedeni bilinmez." diyen Dr. Aytaç Karadağ, kanıtlanmış nedenleri şu şekilde sıraladı;

Radyasyon (Çocukluk çağında film çektirmek, cep telefonları wifi sinyalleri,

Pestisit denilen ve tarımda kullanılan böcek ilaçları

Ağır metaller

HIV, CMV, HHV-8 ve EBV gibi viral enfeksiyonlar

Bağışıklığı bozuk olanlar

Helicobacter pylori gibi mide lenfoması yapan bakteriler

Yanlış beslenme

Kötü stres yönetimi

Genetik

Otoimmun hastalıklar: Gluten hastalığı, Hashimoto, Romatoid artrit, Sjögren hastalığı, inflamatuar bağırsak hastalıkları gibi otoimmun hastalıklar da lenfoma riski artar.

LENFOMA KANSERİNİN İLK BELİRTİSİ…

Prof. Dr. Müge Gökçe, lenfoma kanseri belirtilerini sıraladı; " Genellikle ilk bulgu lenf bezlerindeki şişliktir. Bunun haricinde ateş, halsizlik, yorgunluk, solukluk, ve kilo kaybı lenfoma kanserinin belli başlı belirtileridir. Unutulmamalıdır ki her lenf bezi büyümesi lenfoma değildir. Kesin tanı boyun ya da koltuk altından lenf bezi çıkarılarak doğrulanmalıdır."

GENELDE SİNSİ SEYREDİYOR

Lenfoma kanserinin belirtilerinin birçok hastalıkla benzer olduğunu vurgulayan Dr. Aytaç Karadağ, "Genelde sinsi seyreder. Aynı zamanda belirtileri birçok hastalıkta da görülebileceği için genellikle karıştırılabilir.

En sık belirtisi boyunda, koltukaltında, kasıklarda gelişebilen küçük, ağrısız beze şeklinde şişliklerdir." diyerek lenfoma kanserinin belirtilerini şu şekilde sıraladı;

Gece terlemesi

Halsizlik

Gece ateşlenmeleri

Kemik ağrısı

Öksürük

Nefes darlığı

Ciltte kaşıntı ve kızarıklık

Zayıflama

Büyümüş dalak

Karın ağrısı

GENÇ ERİŞKİN VE ERKEKLERDE…

Lenfoma kanserinde riskli grubu sıralayan Prof. Dr. Müge Gökçe, şöyle konuştu; "Lenfoma kanseri her yaş ve cinsiyette görülebilmektedir. Ancak genellikle genç erişkinlerde ve erkek cinsiyette daha sık rastlanılır. İmmün yetmezlik gibi bazı hastalıklara sahip kişiler bu kanser türü için riskli gruptadır. Ayrıca radyoterapi almış veya Çernobil patlaması gibi yüksek dozda radyasyona maruz kalan kişilerde lenfoma kanserine daha sık rastlanılır."

BAZI KİŞİLERDE BELİRTİ VERMİYOR

"Tamamen tesadüfen görüntüleme yapılırken de büyümüş bir lenf bezi saptandığında da teşhis edildiği çok oluyor." diyen Dr. Aytaç Karadağ, "Lenfoma kanseri belirtileri çok silik hatta bazen hastayı doktora götürmeyecek kadar kaydadeğer şikayet yapmayabiliyor. Yukarıdaki belirtilerle gelen hastada öncelikle bazı kan testleri istenilip, sonuçlar lenfomayı düşündürecek şekilde ise bilgisayarlı tomografi, MR, ultrason gibi görüntüleme yöntemleri ile tanı destekleniyor. Tüm bunlar tanı koydurmaya yetmiyor. Kesin tanıyı lenf bezi biyopsisi veya kemik iliği biyopsisi ile tümör hücresini arayarak saptayabiliriz." dedi.

LENFOMA KANSERİ ÖLÜM ORANI…

Prof. Dr. Müge Gökçe, lenfoma kanserinin ölüm oranıyla ilgili şu şekilde konuştu; "Lenfoma vücutta yayılımına göre evre 1'den evre 4'e kadar sınıflandırılır. Evre 1 de başarı %90'larda iken evre 4'te bu oran %65'lere kadar geriler. Yani lenfoma kanserinde yaşam süresi evreye göre değişiklik gösterir. Hızlı seyirli lenfomalar tedavi edilmediğinde hasta aylar ya da haftalar içinde kaybedilebilir. Erken tanı bu nedenle önemlidir."

KANSERİN GENÇLERDE GÖRÜLME ORANI NEDEN ARTTI?

Son dönemlerde özellikle genç yaştaki insanların kansere yakalanmasının nedenini açıklayan Dr. Aytaç Karadağ, "Son derece önemli ve can sıkıcı bir durum. Maalesef kanser gibi ileri yaş hastalıkları da kötü beslenme, uyku düzeni bozukluğu, cep telefonu kullanımının artması, obezite, bulaşıcı viral hastalıklar gibi durumlardan ötürü gençlerde hatta çocuklarda dahi sık görülmeye başlandı. Burada en önemli durum paketlenmiş, işlenmiş, rafine gıda tüketimi, karbonhidrat bazlı beslenme, çocukluk çağı obeziteleri, sebze meyvelerdeki pestisitler, içtiğimiz suda- soluduğumuz havada dahi bulunan ağır metaller maalesef ailemizden sevdiklerimizi elimizden teker teker alabiliyor." dedi

"YATAK ODANIZDA FİŞE TAKILI CİHAZ BULUNDURMAYIN!"

Dr. Aytaç Karadağ, lenfoma kanseri başta olmak üzere kanserden korunmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı;

Alkol ve sigara kesinlikle bırakılmalıdır

Mevsimindeki organik sebze, meyve, balıkları tüketin

İşlenmiş et ürünlerini tüketmeyin

Şekeri azaltın

Kilo almayın

Stresi azaltın

Hayatınıza sporu ekleyin

Düzenli ve erken uyuyarak kanserden koruduğu kanıtlanan melatonin hormonunu üretmelisiniz

D vitamininin onlarca kanserden koruduğu kanıtlandığı için güneşlenmekten çekinmeyin

Düzenli doktor kontrolüne giderek erken tanı olan kanserlere karşı alarme olmalısınız

Yatak odanızda uyurken fişe takılı elektronik cihaz, kablosuz cihaz olmamalı

Kablosuz kulaklık yerine kablolu kulaklıkları tercih etmeliyiz

Cep telefonu, tablet, bilgisayar kullanımını kısıtlamalısınız

Cam, çelik, ahşap mutfak malzemeleri kullanmalı, eskimiş-çizilmiş teflon, granit, seramik pişiricileri atmalıyız.