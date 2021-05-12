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Sinovac, Türkiye'ye üretim lisansı verdi!

12 Mayıs 2021 Çarşamba - 10:25 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 10:25

Sinovac CEO’su Yin Weidong Bloomberg’e verdiği söyleşide aralarında Türkiye'nin de olduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini belirtti.


Sinovac CEO’su Yin Weidong, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verdiklerini beliritti.
 
Bloomberg'e konuşan Yin, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'ye nüfusun yüzde 20'sini aşılamaya yetecek kadar aşı sağladıklarını ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti.
 
Bu kapsamda Yin, aşıların üretimi için lisanslama sürecine geçtiklerini ifade etti.
 
Yin ayrıca, farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac’ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu belirtti.

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