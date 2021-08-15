Sinovac aşısı ile ilgili flaş açıklama!

Şehirlerdeki aşılama oranları vaka sayılarına yansıyor. İstanbul'da son iki haftada aşılamanın hızlanması vaka sayılarındaki yükselişin önüne geçti. Uzmanlar, megakentteki son durum ve aşı ile ilgili önemli uyarılarda bulunuyor.

Vaka sayıları uzun zamandır 20 binin üzerinde seyrediyor. Uzmanlar, son günlerde azalma eğilimi gösteren vakaların aşıların etkisi olduğuna dikkati çekiyor.

İstanbul'da da veriler buna işaret ediyor. Megakentte son iki haftadır aşılamanın artması ile birlikte vaka sayıları stabil seyrediyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, vaka sayılarındaki düşüşü TRT Haber 'e konuştu.

"Daha stabil bir hafta geçirdik"

Prof. Dr. Yiyit, "İstanbul için bu haftayı fena geçirmedik yani vaka çıkış hızı olarak daha stabil bir hafta geçirdik. Yatışlar anlamında da giriş çıkış dengesinin oturduğu bir haftaydı yani çok ciddi artışlarımız olmadı" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da 65 yaş üstü aşılananların oranı yüzde 90'a ulaştı. Toplam 14 milyon 933 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Megakentin mavi kategoriye girmesine de az kaldı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, vaka sayılarındaki düşüşü TRT Haber 'e konuştu.

"Daha stabil bir hafta geçirdik"

Prof. Dr. Yiyit, "İstanbul için bu haftayı fena geçirmedik yani vaka çıkış hızı olarak daha stabil bir hafta geçirdik. Yatışlar anlamında da giriş çıkış dengesinin oturduğu bir haftaydı yani çok ciddi artışlarımız olmadı" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da 65 yaş üstü aşılananların oranı yüzde 90'a ulaştı. Toplam 14 milyon 933 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Megakentin mavi kategoriye girmesine de az kaldı.