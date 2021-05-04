Sınavlar iptal mi olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonlarca kişinin beklediği soruya yanıt verdi. "Öğrencilerin merakla beklediği sınavların iptal olup olmayacağı konusuna değinen Bakan Selçuk "Bir dönemde 3 sınav yapmamız gerekirken, tek sınav yapıyoruz. Bizim bir not vermemiz gerekiyor. Hiç merak etmesinler. Onların hayrına olmayan hiçbir şey yapmayız. Geleceği de düşünmek zorundayız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Akşam tv'nin canlı yayınında eğitimin geleceğini dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk koronavirüs salgını döneminde eğitim faaliyetlerine ilişkin, "Böyle zor bir dönemde çocukların, velilerin yanında olmak bu süreçte yoğun bir mesai yapmayı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.Bakan Selçuk şunları kaydetti: "Pandemide OECD ülkeleri içerisinde en fazla okul kapatan 4. ülkeyiz. Bu bize Türkiye'nin çok kontrollü gittiğini gösterir. Türkiye önce sağlık ilkesini çok fazla dikkate alıyor."

UZAKTAN EĞİTİMDE NE DURUMDAYIZ?

Uzaktan eğitimde tatmin edici sonuçların alındığını belirten Selçuk,"Tatmin edici sonuçlar aldığımızı düşünüyoruz. Bunu neye göre belirliyoruz? Bunu dünyadaki sistemlerin işleyişle kıyaslayarak belirliyoruz. Öğretmenlerimiz ve ailelerimizle çevrimiçi görüşmeler yapıyoruz. Onların uzaktan eğitim süreciyle ilgili geri bildirimleri almaya devam ediyoruz" dedi.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMALARI

Engelli öğretmen atamalarına ilişkin konuşan Bakan Selçuk, "Engelli öğretmenlerin atanmaları konusunda çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" şeklinde konuştu.

İL DIŞI TAYİNLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il dışı tayinlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:"2021 yılı yer değiştirme işlemleri zamanı geldiğinde yapılıyor. 3 ayrı atama pozisyonu söz konusu. Temmuz ayında başlayarak Ağustos ayı sonuna kadar planladık. Haziran ayı içinde duyurulacak."

SINAV TAKVİMİ İPTAL OLACAK MI?

Öğrencilerin merakla beklediği sınavların iptal olup olmayacağı konusuna değinen Bakan Selçuk "Bir dönemde 3 sınav yapmamız gerekirken, tek sınav yapıyoruz. Bizim bir not vermemiz gerekiyor. Hiç merak etmesinler. Onların hayrına olmayan hiçbir şey yapmayız. Geleceği de düşünmek zorundayız" ifadtelerini kullandı.

BAKAN DA O AKIMA KATILDI

Öte yandan #20yearschallenge etiketiyle herkesin 20 yıl önceki fotoğraflarını paylaştığı akıma Bakan Selçuk Marlon Brando'nun fotoğrafını paylaşarak katıldı.