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Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı yeniden evlendi! 'Artık bu son olsun'
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl bugün ikinci kez nikah masasına oturdu. Ünlü çift fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
Aralık 2018 yılında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaevine giren ancak daha sonra ayrılık kararı alan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yeniden evlendi. Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren çiften düğün fotoğrafları geldi.