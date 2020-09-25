Sigara içme yasağı olan iller neresi? Koronavirüs nedeniyle bazı illerde sigara içmek yasaklandı! Hangi illerde sigara içme yasağı var?

Koronavirüs salgının Türkiye’de yeniden yüksek oranlara ulaşılması, salgınla mücadelede yeni önlemlerin alınmasına neden oldu. Buna bağlı olarak bazı illerde kamuya açık alanlarda sigara içme yasakları getirildi. Halkın yoğun bulunduğu meydan, park ve duraklarda sigara içmek yasaklandı. Peki, sigara içme yasak hangi illerde var?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bazı illerde kamu açık alanlarda sigara içme yasağı geldi. Cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmek yasaklandı. İşte Sigara içme yasağı olan iller…

SİGARA İÇME YASAĞI OLAN YERLER

Ordu, Kastamonu'dan sonra Giresun'da da sigara yasağı geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Giresun İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 22 Eylül'de Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandı.

Giresun'daki tüm kamu kurumlarında, mesai başlangıç ve bitişlerinin toplu taşıma ve diğer ulaşım araçlarında yoğunluğa yol açmaması için 08.00-16.30 ve 08.30-17.00 şeklinde düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılarak hayata geçirilmesine karar verilen toplantıda, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların, çarşı, pazar yeri, AVM, sosyal mesafenin korunmasında zorluk yaşanan çay ocağı gibi işletmeler ile vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan Gazi, Fatih, Alpaslan caddelerine 07.00-10.00 ile 16.00-19.00 saatlerinde girişlerinin kısıtlanması, Gazi, Fatih ve Alpaslan caddelerinde işletmesi bulunan veya burada çalışan 65 yaş üstü vatandaşların muaf tutulması kararlaştırıldı

Toplantıda ayrıca, Giresun genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmek yasaklandı.

Türkiye’de koronavirüs kapsamında Ordu, Giresun ve Kastamonu’da sigara içme yasağı var.