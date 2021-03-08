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Sıfır ve ikinci el araba fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Yüzde 67...
Sıfır ve ikinci el araçlara ilişkin açıklama geldi. Otomotiv pazarları üzerine şubat ayında yayınlanan araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Türk tüketici, otomobil alırken ilk olarak fiyatına daha sonra güvenliğine bakıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 63’ü elektrikli araç alması için maliyetlerin düşmesi gerektiğini vurgularken, yüzde 48’i ise halen bir sonraki aracının dizel olacağını vurguluyor. İşte araştırmanın detayları...