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Sıfır araba fiyatları uçacak! Büyük kriz
Araba alacaklar için kötü haber geldi! Yeni kriz! Araba fiyatları uçacak. Çip krizinin ardından şimdi de kauçuk krizi ortaya çıktı. Sektör temsilcileri durumun endişe verici hale gelmeye başladığını bildirdi. Hali hazırda Renault, Ford gibi birçok büyük firma üretim durdurma kararı almış durumda. İşte araba fiyatlarıyla ilgili tüm gelişmeler...
Uzun süreden bu yana çip kriziyle mücadele eden otomotiv sektörü oyuncularına bir kötü haber de doğal kauçuktan geldi.