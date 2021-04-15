ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Ekonomi » Sıfır araba fiyatları uçacak! Büyük kriz

Sıfır araba fiyatları uçacak! Büyük kriz

Araba alacaklar için kötü haber geldi! Yeni kriz! Araba fiyatları uçacak. Çip krizinin ardından şimdi de kauçuk krizi ortaya çıktı. Sektör temsilcileri durumun endişe verici hale gelmeye başladığını bildirdi. Hali hazırda Renault, Ford gibi birçok büyük firma üretim durdurma kararı almış durumda. İşte araba fiyatlarıyla ilgili tüm gelişmeler...

Sıfır araba fiyatları uçacak! Büyük kriz
 
Uzun süreden bu yana çip kriziyle mücadele eden otomotiv sektörü oyuncularına bir kötü haber de doğal kauçuktan geldi.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.