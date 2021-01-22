Gazetevatan.com » Uzmana Sor » SGK, SSK’lı, Bağkur’lu, memur, emekli, engelli, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Maaşlar 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor…
SGK, SSK’lı, Bağkur’lu, memur, emekli, engelli, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Maaşlar 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor…
Milyonlarca işçi, memur, emekli, engelli, EYT’li, dul ve yetimi ilgilendiriyor. Herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Memur emeklilik şartlarından 25 yıl hizmetime askerlik borçlanması ve SSK’lı hizmetlerim dahil midir? EYT çıkar mı? Almanya’da yaşıyorum malullük aylığı alıyorum, Türkiye’den vefat eden SSK emeklisi babamın yetim maaşı bağlatabilir miyim?
Yüzde 67 oranlı Engelli Raporum mevcut, rapor süresi sürekli. Bu şartlarda ne zaman emeklilik hakkım doğuyor ve ortalama hangi tutarda maaş bağlanır? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Kızım 12/10/1979 doğumlu işitme engelli 1/4/2005 sigorta girişi var değişik yerlerde sigortalı olarak çalıştı 29/5/2017 de kızı doğdu oda işitme engelli toplam kaç günde emekli olabilir çocuğundan dolayı erken emekli olabilir mi biz SGK’ya sorduğumuzda 2025 te emekli olabilir dediler… Sevim Yaya
Kızım 12/10/1979 doğumlu işitme engelli 1/4/2005 sigorta girişi var değişik yerlerde sigortalı olarak çalıştı 29/5/2017 de kızı doğdu oda işitme engelli toplam kaç günde emekli olabilir çocuğundan dolayı erken emekli olabilir mi biz SGK’ya sorduğumuzda 2025 te emekli olabilir dediler… Sevim Yaya