SGK, SSK, Bağkur, emekli, dul, yetim, engelli, ev kadını milyonları ilgilendiriyor! Sınır 42 bin 930 lira, aşarsa aylığınız kesilir…

Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden emeklilik şartlarınız 7000 prim günü ve 58 yaştır. Doğumlarınızdan sonra 720 gün çalışmanız olmadıysa borçlanmanızı yapabilirsiniz. Doğum borçlanmasında ki temel kural doğum sonrasında 720 gün çalışmamış olmak ve çocuğun 720 gün yaşaması.