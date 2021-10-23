Gazetevatan.com » Çalışan Hakları » SGK, SSK, Bağkur, emekli, dul, yetim, engelli, ev kadını milyonları ilgilendiriyor! Sınır 42 bin 930 lira, aşarsa aylığınız kesilir…
SGK, SSK, Bağkur, emekli, dul, yetim, engelli, ev kadını milyonları ilgilendiriyor! Sınır 42 bin 930 lira, aşarsa aylığınız kesilir…
Emekli, işçi, ev kadını, dul, yetim, engelli, SGK, SSK, Bağkur'lu milyonlarca kişi merak ediyordu. Sorular yanıtını buldu. Yıllık kazancınız yetim aylığınızla birlikte toplam 42.930 TL’yi aşarsa aylığınız kesilir… Merhaba ben polis memuruydum. Malulen emekli oldum. 5434 sayılı kanuna tabiiyim. KPSS ile öğretmenliğe atanabilir miyim? Kayınvalidem eş eşinin hem babasının emekli maaşını alabilir mi? 2017 ayına ait yaklaşık 4 aylık girişim var. Biriken primin iadesini almam mümkün mü?1988 sigorta girişim. 51 yaşındayım. 2285 günüm var. Borçlanarak emekli olabilir miyim? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
Milyonlarca, memur, işçi, emekli, sorulara yanıt arıyor, en çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Emeklilik için nasıl borçlanırım? Siz de merak ediyorsanız uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Merhaba 17.02.1981 doğumluyum. İlk SGK girişim 03.10.2005. Toplam 2784 günüm var. İlk çocuğum 12.2005 doğumlu. İkinci çocuğum 08.2009 doğumlu. İlk Çocuğum 10.2008 tarihinde vefat etti. Doğumlardan sonra 2 yıl içerisinde çalıştım. Doğum borçlanması yapabilir miyim? Bir de daha kaç gün prim ödemem gerekiyor, ne zaman emekli olabilirim. Yardımcı olabilir misiniz?
Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden emeklilik şartlarınız 7000 prim günü ve 58 yaştır. Doğumlarınızdan sonra 720 gün çalışmanız olmadıysa borçlanmanızı yapabilirsiniz. Doğum borçlanmasında ki temel kural doğum sonrasında 720 gün çalışmamış olmak ve çocuğun 720 gün yaşaması.
Merhaba 17.02.1981 doğumluyum. İlk SGK girişim 03.10.2005. Toplam 2784 günüm var. İlk çocuğum 12.2005 doğumlu. İkinci çocuğum 08.2009 doğumlu. İlk Çocuğum 10.2008 tarihinde vefat etti. Doğumlardan sonra 2 yıl içerisinde çalıştım. Doğum borçlanması yapabilir miyim? Bir de daha kaç gün prim ödemem gerekiyor, ne zaman emekli olabilirim. Yardımcı olabilir misiniz?
Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden emeklilik şartlarınız 7000 prim günü ve 58 yaştır. Doğumlarınızdan sonra 720 gün çalışmanız olmadıysa borçlanmanızı yapabilirsiniz. Doğum borçlanmasında ki temel kural doğum sonrasında 720 gün çalışmamış olmak ve çocuğun 720 gün yaşaması.