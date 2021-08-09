SGK harekete geçti ve değişti! 1 Eylül'de başlıyor...

Milyonları çok yakından ilgilendiren genelge. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iki ayrı genelge yayımladı. SGK tarafından yayımlanan genelgeye göre 01.09.2021 tarihinden itibaren yüzde 5’lik prim indiriminden Türkiye genelinde borcu olmayan işletmeler faydalandırılacak. Yani 5 puanlık indirim için borç sorgulama şartı getirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan diğer bir genel yazı ile işverenlerin meslek kodu değişikliği hakkında yapacakları bildirimlere ceza uygulanacağı belirtildi.

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yazdı... Yasaklı günlerin ardından ülkece her alanda toparlanmamız biraz sürecek gibi görünüyor. Pandemi etkileri,yeni varyant endişeleri devam ederken, küresel ısınma sonucu karşı karşıya kaldığımız dört bir yanımızı saran yangınlar acılarımıza tuz biber oldu. Yangınlardan etkilenen tüm yurttaşlarımıza şifa, vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına ise başsağlığı diliyorum. İş piyasasının da yaşanan son gelişmeleri ele alacak olursak özellikle Sosyal Güvenlik Kurumundan işverenlerimize bir iyi, bir de kötü haber imiz var.

İYİ HABER ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK!

28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7333 sayılı Kanunda işverenlere günlük 2,5 TL’lik aylık ise 75 TL’lik asgari ücret destek ödemesinin bir yıl daha uzatıldığı yayımlandı. Asgari ücret desteği günlük brüt 147 TL, aylık 4.410 TL ve altı ücretle bildirilen işçiler için uygulanacaktır. 7 aydır ödenmeyen desteklerin ağustos ayına yetiştirilmesi bekleniyor.

KÖTÜ HABER 5 PUANLIK İNDİRİME TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGULAMA ŞARTI!

Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı tüm borçsuz sicillerde işverenlere %5 indirim uygulanmaktadır. Bu uygulama Sosyal Güvenlik Kurumunun 2021/26 sayılı Genelgesi ile değiştirilmiştir. Yayımlanan Genelgeye göre 01.09.2021 tarihinden itibaren %5’lik prim indiriminden Türkiye genelinde borcu olmayan işletmeler faydalandırılacaktır. Bir örnekle anlatmak gerekirse; bir zincir restoran işletmesisiniz ve 100 tane şubeniz var. Bu şubelerin en az birinde bile borç olsa diğer 99 sicil indirim alamayacak. SGK ’nın böyle bir karar alması oldukça radikal oldu. İşveren, kurumun tebliğ ettiği İPC’yi bile kurumu arayarak ödeyebiliyorken bu karar fazla baş ağrıtacak gibi duruyor. İşverenlerin mağduriyet yaşamaması için sicillerinin müfredat kartlarını düzenli olarak kontrol etmelerini tavsiye ederim.

MESLEK KODU DEĞİŞİKLİĞİNE CEZA VAR MI, YOK MU?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan diğer bir genel yazı ile işverenlerin meslek kodu değişikliği hakkında yapacakları bildirimlere ceza uygulanacağı belirtildi. Sonrasında kurum tekrardan bir yazı yayınladı ve ceza uygulanmayacak dedi. Haliyle işverenler de bir kafa karışıklığı oluştu. Ceza uygulanacak mı uygulanmayacak mı? İşverenler hatalı meslek kodu bildirimi yaptığında geriye dönük değişiklik talebinde bulunabilecek. Bu konuda bir cezai yaptırım uygulanmayacak. Ancak denetim sonucu farklı meslek koduyla bildirim yapıldığı tespit edilirse veya işçi şikayeti üzerine tespit sağlanırsa cezai işlem uygulanacak.