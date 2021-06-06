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Sergen Yalçın ile Lisaveta Karibskaya tatilde! Pozları...

06 Haziran 2021 Pazar - 9:24 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 9:24

Aşk yaşadıkları konuşulan Sergen Yalçın ile Ukraynalı Lisaveta Karibskaya, Alaçatı'da tatil yapıyor. İkilinin bir pozu sosyal medyada gündem oldu.


Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın adı geçtiğimiz yıl Aslı Turanlı ile anılmıştı. Şimdilerde yeni bir birlikteliğe yelken açtığı konuşulan Yalçın, Ukraynalı Lisaveta Karibskaya ile birlikte soluğu Alaçatı'da aldı.
 
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Tatil sezonunu açan ikilinin birlikte yer aldıkları fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğraf Yalçın hayranları tarafından büyük ilgi gördü ve sosyal medyada olay oldu.
Karibskaya'nın 40 maçlık maraton sonunda Beşiktaş'ın Sergen Yalçın liderliğinde kazandığı şampiyonlukta mutluluk gözyaşı döktüğü anlar, aşk iddialarını güçlendirmişti.
 
Antalya'da tatil yapan Lisaveta Karibskaya, siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandığı karşılaşmayı da televizyondan izlemişti. Lisaveta Karibskaya'nın, Yalçın'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, kalp emolojisi koyması da dikkatlerden kaçmamıştı.
 
 
 

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