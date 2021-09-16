Selülit tedavisinde hangi yöntemler uygulanmaktadır?

Kadınların sıklıkla yaşadığı portakal kabuğu görünümü olarak bilinen selülit problemini Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu detayları ile sizler için derledi.

Selülit, uyluk, kalça ve karın bölgesindeki deri ve deri altı yağ dokularını etkileyerek çöküntülere neden olan lokal bir metabolik bozukluk olarak tanımlanabilir. Bu doku selülit görünümü olarak tanımlanır. Selülit oluşumu şu şekilde gerçekleşir; cilt altında biriken ve genişleyen yağ hücreleri ile cilt yüzeyine dik uzanan septa adı verilen lifli band birleşir.

Büyüyen yağ hücreleri küçük yumrular oluştursa da sıkı septa yağ dokusunu küçültür ve çöküntülere neden olur. Bu nedenle kaba bir görünüm ortaya çıkar.

Selülitin kesin nedeni bilinmemekle birlikte deri altı bağ dokusu ile yağ tabakası arasındaki etkileşimin sonucu olduğu düşünülmektedir. Selülitin bilinen nedenleri ise; hormonal değişiklikler, genetik faktörler, kilo alımı veya kaybı, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı veya sigara sayılabilir. Sıkı giyinmenin ve uzun süre oturmanın selülite neden olabileceğine dair kanıtlar da var.

Sağlıklı bir diyet ve egzersiz planına rağmen selülit yine de oluşabilir. Vücuttaki yağ dağılımı da selülit oluşumuna neden olabilir. Selülite birçok farklı faktör neden olabileceğinden, hemen hemen tüm kadınlar hayatlarının bir döneminde vücudun herhangi bir yerinde selülit sorunu yaşayabilir.

Hafif selülitte ciltte selülit görünümü ancak uyluk gibi etkilenen bölgeye basılarak görülebilir. Daha şiddetli selülitlerde ise cildin pürüzlü yapısı her halükarda belirgindir. Selülit en çok uyluk ve kalça çevresinde bulunur, ancak göğüsler, alt karın ve üst kollarda da bulunabilir.

Uygulanabilecek tedavi yöntemleri

Selülit tedavisinde etkili yöntemler mevcuttur. Bu yöntemleri incelemek gerekirse;

Lazer destekli liposuction yöntemi: Liposuction; ciltte açılan küçük kesilerden cilt altına yerleştirilen ince tüpler yardımıyla yağ hücreleri emilmesi yöntemidir. Liposuction'ın kendisi vücudu şekillendirebilse de selüliti yok etmez ve portakal kabuğu görünümünü ileriye taşıyabilir. Lazer destekli liposuction ise selülit tedavisinde daha etkili sonuçlar sağlar. Bu tedavi, cildi sıkılaştırırken yağ hücrelerini de yok edebilen farklı bir tedavi yöntemidir.

Kriyolipoliz yöntemi: FDA onaylı olan bu yöntemde kalça ve karın gibi bölgesel yağların dondurulması ile tedavi sağlanır. Selülit tedavisinde de etkili sonuçlar gözlenir.

Ultrason yöntemi: Bu yöntemde gönderilen ses dalgaları ile selülit görünümü olan bölgelerdeki yağ hücrelerinin azaltılması hedeflenir.

Radyofrekans yöntemi: Radyofrekans ciltte kolajen sentezini tetikler. Bu sebeple de cilt altı yağ dokusunun metabolizmasını hızlandırarak lokal incelme sağlar. Selülit tedavisinde de selülit oluşumuna neden olan liflere etki ederek selüliti yok eder. Bölgesel incelme için radyofrekans yöntemi tek başına kullanılabilir ancak diğer sistemlerle birleştirildiğinde etkisi çok daha fazladır. Kişinin durumuna göre 12-15 seans arası uygulanabilir. Haftada 2 veya 3 kez uygulama yapılabilir.