Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Teğmen İsmail Can Softa(24) yerleştirilen el yapımı patlayıcının(EYP) infilak etmesi sonucu şehit oldu. Acı haber şehidin Kağıthane 'deki baba ocağına dün ulaştı.

Evin önüne taziye çadırı kuruldu. Sokağa ve şehidin evine Türk Bayrakları asıldı. Baba Ragıp Softa taziyeleri kabul etti. Şehit babası Ragıp Softa'nın da emekli astsubay olduğu, ablasının eşinin de astsubay olduğu öğrenildi. Üniversiteden mezun olduktan sonra futbol hakemliği yapan İsmail Can Softa 3 aydır yurt dışı operasyonlarında görev yapıyordu.