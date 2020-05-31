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Şehit polis memuru Atakan Arslan'ın cenazesi Diyarbakır'dan Samsun'a getirildi

AA |  31 Mayıs 2020 Pazar - 1:15 | Son Güncelleme : 31 05 2020 - 1:15

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın naaşı memleketi Samsun'a getirildi.


Eşi Gözde ve 3 yaşındaki kızı Eylül Asel Arslan ile mesai  arkadaşlarının bulunduğu askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen  şehidin cenazesi, annesi Şükran, babası Ali Arslan ve yakınlarıyla, Vali Osman  Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu  Albay Recep Ali Üstün, siyasiler ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
 
Vali Kaymak, havalimanında şehidin yakınlarını teselli etmeye çalıştı.
 
Şehidin naaşı, Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi'nde öğle vakti  kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
 
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde polis ekibinin durumundan  şüphelenilen üç kişiye kimlik kontrolü yapmak için yaklaştığı esnada ateş  açılması sonucu ağır yaralanan polis memuru Atakan Arslan, kaldırıldığı hastanede  şehit olmuştu.
 

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Şehit polis memuru Atakan Arslan şehit
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